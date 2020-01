Celstraffen voor stichters van brand waar bendelid in bleef: “Door dak gezakt en binnen gebleven” Wouter Spillebeen

08 januari 2020

11u40 0 Melle Drie brandstichters die verantwoordelijk zijn voor de brandstichting in het loodsencomplex in de Vijverwegel in Melle, zijn deze morgen veroordeeld. Bij de brandstichting kwam ook een van de bendeleden om het leven. De eerste twee beklaagden moeten zes jaar naar de cel, de derde kreeg een celstraf van vijf jaar waarvan een jaar met uitstel.

In de nacht van 26 op 27 april 2018 ging een groot deel van het loodsencomplex in de vlammen op. Een loods van servettenbedrijf I&S werd volledig vernield, de Ecostore liep voor honderdduizenden euro’s schade op en een loods met een praalwagen, tractor en materiaal van carnavalsgroep De Triangeleers brandde volledig uit. De brandweer moest anderhalve week nablussen om alle brandhaarden te doven.

Identiteit

Tien dagen nadien werd tussen het puin een lugubere vondst gedaan: een verkoold lichaam. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling, want naast de oorzaak van de brand werd nu ook gezocht naar de identiteit van het dodelijke slachtoffer. “Een werknemer van ons is het in elk geval niet, want er is niemand vermist”, liet zaakvoerder van I&S Sahyin Karagoz optekenen.

De zaak werd nog duisterder toen de branddeskundige vaststelde dat de brand aangestoken was. Twee verdachten werden in februari en april opgepakt een derde verdachte volgde later. Intussen kwam uit het onderzoek ook de identiteit van het slachtoffer naar boven. De 28-jarige man was een lid van de bende brandstichters. Tijdens de misdaad klom hij op het dak om van daaruit binnen te gaan in het gebouw, maar hij zakte door het dak. Zijn kompanen lieten hem achter in de vuurzee.

De verdachten werden beschuldigd van brandstichting met de verzwarende omstandigheden dat de feiten bij nacht gepleegd werden en met een vermoeden van menselijke aanwezigheid. Maar volgens rechter Hans De Waele is het niet bewezen dat ze wisten dat iemand in de loods was. “Er lag die nacht toevallig iemand te slapen, maar dat konden ze niet weten”, sprak de rechter. “Die persoon raakte gelukkig op tijd buiten. Het staat niet vast dat ze wisten dat hun kompaan in de loods was.”

Weerzinwekkend

De drie verdachten kwamen uit Duitsland om de brand te stichten. “Ze waren een vereniging die als doel had om een misdrijf te plegen. Dat maakt de kwalificatie zwaarder. Ze zijn twee keer naar België gekomen, enkel voor wat zakgeld”, aldus de rechter. De bendeleden zouden namelijk de opdracht gekregen hebben om de brand te stichten, maar de opdrachtgever werd niet gevat. Mogelijk was dat een misnoegde concurrent van Karagoz, opperen de advocaten van de verdediging.

Het Openbaar Ministerie vorderde zes jaar cel voor de beklaagden. Twee van de bendeleden werden veroordeeld tot effectieve celstraffen van zes jaar. De derde beklaagde kreeg een straf van vijf jaar, waarvan een jaar met uitstel. Daarnaast moeten ze schadevergoedingen betalen aan de burgerlijke partijen, goed voor in totaal 823.000 euro. “We moeten de samenleving beschermen tegen zo’n weerzinwekkende feiten”, motiveerde de rechter.

Wie geen burgerlijke partij was in de zaak, is carnavalsgroep De Triangeleers. Zij kregen een nieuwe stek in de Gaversesteenweg in Schelderode en hebben de brand intussen grotendeels verteerd, onder andere met de hulp van een spaghettislag. “Vorig jaar zijn we met carnaval kunnen uitrijden en dit jaar zijn we weer volop aan het bouwen”, zegt Triangeleer Björn Teirlinck.