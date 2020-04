Buren richten de Melle Kloosterstraat Distancing Band op: “We zullen doorgaan.” Didier Verbaere

21 april 2020

Melle Elke avond weerklinkt in de Kloosterstraat in Melle ter hoogte van woonzorgcentrum Kanunnik Triest applaus voor de zorgverleners. En dit onder begeleiding van de 'Melle Kloosterstraat Distancing Band' die elke avond 'Wij zullen doorgaan' speelt.

Het applaus voor de zorgverleners blijft ook na een maand in quarantaine weerklinken in Vlaanderen. Dat zorgt voor een gevoel van samenhorigheid en voor heel wat creativiteit in heel wat straten. “Buurvrouw Pollie kwam als eerste met haar trompet naar buiten. Daarna volgden Nele en Rozanne op dwarsfluit, Chris op accordeon, Ludo op zijn drums en Gloria op de harp”, legt Kenneth het ontstaan van de gelegenheidsband uit.

We zullen doorgaan zolang de crisis duurt Gitarist Kenneth

De papa van Rozanne speelt zelf mee op gitaar. Samen spelen ze elke avond ‘We zullen doorgaan”. Het lied van Ramses Shaffy is intussen uitgegroeid tot de corona hymne van Vlaanderen. “Meestal spelen we hier in de straat maar soms trekken we naar de Scheldedijk of naar de parking van het rusthuis waar we voor de bewoners spelen. En we zullen doorgaan zolang de crisis duurt”, besluit Kenneth.