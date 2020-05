Brouwerij Huyghe tijdens de coronacrisis: volop investeren terwijl productie en export op laag pitje staan Didier Verbaere

29 mei 2020

Brouwerij Huyghe in Melle blijft, ondanks de crisis, fors investeren in het bedrijf. Ook de sociale tewerkstelling viel er nooit stil. "We hebben van de nood een deugd gemaakt om een nieuwe opvang voor regenwater te realiseren", zegt CEO Alain De Laet. Een totale investering van ruim 300.000 euro.

Daags na de lockdown viel ook Brouwerij Huyghe zo goed als stil. Dertig vertegenwoordigers en een deel van het personeel in de productie was technisch werkloos. Export naar het buitenland was onmogelijk en ook in eigen land was het verbruik van bier drastisch teruggevallen. “De coronacrisis kost ons vandaag 30 procent van onze export naar het buitenland. Maar door de heropstart van de horeca in onder meer Frankrijk en Nederland en het einde van de lockdown in China zien we stilaan de bestellingen weer binnenlopen. Vandaag verschepen we opnieuw 40 containers bier per dag naar daar. Chinezen drinken nu vooral thuis en bestellen online”, zegt CEO Alain De Laet opgelucht.

Nieuwe opvang regenwater

Hij zag in de huidige crisis ook enkele opportuniteiten. “In normale omstandigheden rijden hier 25 vrachtwagens per dag het terrein op. Dat viel stil. Dus het was nu of nooit om de hele riolering in de brouwerij te vernieuwen. Op die manier kunnen we nu alle regenwater van 8.000 vierkante meter daken en verharde oppervlakken opvangen en ter plaatse zuiveren voor hergebruik. Op die manier besparen we 3.600 kubieke meter water per jaar”, becijfert Alain De Laet. Een investering van ruim 300.000 euro.

De brouwerij verbruikt zo’n 6.000 kubieke meter water per jaar om leidingen en flessen te spoelen. Voor de ingreep kon Huyghe zowat de helft van zijn eigen afvalwater zuiveren. Voor het brouwen van onder meer Delirium of Averbode wordt leidingwater gebruikt. “Onder de parking en de laadzones van de brouwerij liggen nu grote bufferbekkens waar we het regenwater opvangen die we op eigen terrein zuiveren voor hergebruik. Jaarlijks valt in België 800 liter regen per vierkante meter per jaar. Met onze opvang recupereren we zo 6.400 kubieke meter water. Dat betekent een verdubbeling van de huidige opvang”, zegt Alain De Laet.

Sociaal maatwerkbedrijf bleef aan de slag

Bij Brouwerij Huyghe is ook het sociaal maatwerkbedrijf Ryhove uit Merelbeke actief. Arbeiders vullen er dozen met bier voor de export. “Ook dat dreigde even stil te vallen aangezien zij niet onder de essentiële economie werden geplaatst. Gelukkig vonden we een akkoord zodat zij hier konden blijven werken in kleinere ploegen en op gepaste afstand. Ik ben fier op die gasten”, zegt Alain. Momenteel zijn twee van vier ploegen opnieuw aan de slag en de capaciteit wordt tegen volgende week genormaliseerd. Ook de productie in de brouwerij zal tegen 8 juni weer normaal verlopen.

“We hebben de huurders van onze cafés ook een maand huur kwijtgescholden en uitstel van betaling gegeven. En in onze eigen cafés, zoals het Bierhuis aan de Waterkant in Gent, werden tijdens de sluiting heel wat verbeteringswerken uitgevoerd”, besluit De Laet.