Brood en Gezondheid promoot brood op Melse scholenveldloop Didier Verbaere

26 september 2019

15u11 8 Melle Op de Kouterslag in Melle namen donderdag ruim 850 schoolkinderen deel aan de jaarlijkse scholenveldloop. Zij kregen als enige veldloop in Oost-Vlaanderen bezoek van een foodtruck van het Instituut Brood & Gezondheid met lekkere en gezonde boterhammen.

Jaarlijks organiseert de Sportdienst in samenwerking met Sport Vlaanderen en Moev een scholenveldloop op de Kouterslag. “Dit jaar kunnen de kinderen naast gezonde appels ook genieten van boterhammen met choco, pesto, olijfolie en kruiden. Met de Europese campagne wil het Instituut Brood & Gezondheid brood opnieuw als alternatief voor granola, snackrepen en ontbijtgranen op de kaart zetten. Want we eten met z’n allen veel minder brood dan vroeger”, zegt Filip Keuckelinck van Moev. De actie werd op poten gezet door de Belgische bakkersfederatie.