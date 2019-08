Briljanten jubileum voor Henri en Lucille Didier Verbaere

09 augustus 2019

14u00 0 Melle Henri De Maesschalck en Lucille Vagenende vierden vrijdagmiddag in Melle hun 65ste huwelijksverjaardag. Samen met hun omvangrijke kroost met 3 dochters, 9 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Het koppel kende elkaar van in hun jeugd. “Hij was een vriend van mijn broer en kwam vaak over de vloer thuis. Maar op de botsauto’s op de kermis in Wetteren 69 jaar geleden zijn we letterlijk op elkaar gebotst”, lacht Lucille. Het koppel trouwde op 22 juli 1954 in Westrem. Henri diende als jonge gast als schipper op de lange binnenvaart naar Zuid-Frankrijk. Tot aan zijn legerdienst. Henri bleef beroepsmilitair en het koppel woonde twintig jaar in Duistland. “Een wondermooie tijd in het mooie Kässel. We hebben er niks dan schone herinneringen aan”, zegt Lucille. Ze werkte er als naaister en ook als directrice van een naaiatelier. Beiden bleven hun beroep uitoefenen na hun terugkeer naar België.

Lucille houdt nog steeds van handwerk en maakt ook regelmatig iets voor haar drie dochters Vivianne, Nicole en Sonja en de negen kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Beiden zijn lid van Samana (ziekenzorg) en Henri ook van de Parkinsonliga. Ze maken graag kruiswoordraadsels, kijken televisie of gaan wandelen langs de Schelde. Henri kan er, als schipperszoon, nog steeds van genieten om naar de passerende vaartuigen te kijken.