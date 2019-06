Brand in loodsen waarbij lichaam werd aangetroffen was aangestoken Wouter Spillebeen

20 juni 2019

19u40 1 Melle De brand in Melle waarbij de carnavalswagens van De Triangeleers vernield werden en waar later een verkoold lijk in het puin werd gevonden, is aangestoken. Twee verdachten zitten intussen in de cel.

De zware brand ontstond in de nacht van 26 op 27 april in het bedrijvencomplex in de Vijverwegel. Een groot deel van het loodsencomplex werd volledig in de as gelegd. Onder andere een loods met daarin de praalwagen, de tractor en werkmateriaal van carnavalsgroep De Triangeleers werd vernield in de brand. De loods van het aanpalende bedrijf I&S werd ook volledig verwoest.

Tien dagen later kwam een verzekeringsmakelaar vaststellingen doen bij de vernielde loodsen, toen hij onder het puin een verkoold lichaam aantrof. Het identificatieteam (DVI) onderzocht het lichaam in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen en kwam tot de vaststelling dat het slachtoffer een 28-jarige man is. Hij kwam om het leven door de brand.

Inbreker of brandstichter

Uit het onderzoek van de branddeskundige blijkt dat de brand werd aangestoken. Bij het onderzoek kwamen ook twee verdachten naar boven: een 31-jarige Roemeen en een 21-jarige Roemeen met een Duits adres. De eerste werd aangehouden op 1 februari en de tweede op 3 april. Ze worden verdacht van opzettelijke brandstichting met het vermoeden van menselijke aanwezigheid. Welk motief ze hadden, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer was vermoedelijk een lid van de bende die het vuur aanstak. Dat opperde zaakvoerder van I&S Sahyin Karagoz al kort na de brand. “Het slachtoffer kan in mijn ogen ofwel een inbreker, ofwel een brandstichter zijn die niet op tijd buiten raakte”, zei hij toen. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen nog verder.