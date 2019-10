Brand in kunstenatelier Het Ovenveld op Kouterslag Geen link met keramiekoven Cedric Matthys

10u20 6 Melle Het kunstencentrum Het Ovenveld op sport- en recreatiepark Kouterslag in Melle werd vannacht getroffen door een brand. Een opslagruimte ging in vlammen op. De oorzaak is voorlopig onbekend.

Een vijftal vrijwilligers zit bedrukt rond de tafel als wij aankomen in kunstencentrum Het Ovenveld. Ze kregen enkele uren voordien telefoon van de gemeentediensten om hen te meldden dat een deel van hun geliefde atelier vannacht in vlammen opging. “Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse”, zegt Rik Stautemas, voorzitter van de vzw die in de gebouwen huishoudt. “Enkel onze opslagruimte brandde uit. Ook raakte er niemand gewond. Enkel de muizen zullen het misschien niet overleefd hebben (glimlacht).”

Hoewel de andere gebouwen gered zijn, is het onduidelijk wat er met de opslagplaats zal gebeuren. Het domein is immers eigendom van de gemeente Melle. “Het is nog wat vroeg om daarover uitspraken te doen”, zegt burgemeester Dirk De Maeseneer. “Maar het staat vast dat we tijdelijk een nieuwe locatie zullen zoeken voor deze groep kunstenaars. Ze leveren goed werk en dat mag niet verloren gaan. Verder moeten we nu wachten op het verslag van de verzekering. Momenteel is het gebouwtje instabiel. Het mag niet betreden worden. Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen we het waarschijnlijk heropbouwen.”

Geen link met oven

Het Ovenveld dankt zijn naam aan de Romeinse aardewerkoven die de vrijwilligers hier met hand namaakten. Ze bakken er nog steeds keramiek en glazuur in. Heel wat mensen dachten dan ook dat de brand iets te maken zou hebben met deze oven, maar dat bleek niet te kloppen. “Aan het gebouw waar de oven staat, is er geen schade”, legt De Maeseneer uit. “De oorzaak van de brand moeten we dus in het opslaglokaal zelf zoeken. Er kwam al een expert ter plaatse, maar voorlopig hebben we nog geen informatie.”