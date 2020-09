Bloemen voor neergestorte piloot: “We vergeten hem nooit” Didier Verbaere

08 september 2020

14u32 0 Melle Het lokaal bestuur van Melle liet bloemen neerleggen ter nagedachtenis van John Younge. De piloot werd tijdens de Tweede Wereldoorlog neergehaald boven Melle.

John Younge was een 29-jarige Canadese jachtvlieger die op 6 september 1944 omstreeks 10.30 uur met zijn Spitfire tijdens een verkenningsvlucht neerstortte. Het toestel werd vermoedelijk neergehaald. In 1992 bezochten een neef en nicht van John de crashlocatie, dat schiep een band met Melle en met de familie Aelterman-De Smet die de bezoekers begeleidde. In 1994 liet het gemeentebestuur een monument oprichten in de straat die de naam van de piloot draagt. Op een blok Balegemse steen werden twee bronzen platen aangebracht.

“Door de coronarichtlijnen kon de herdenking niet doorgaan met de nodige luister zoals vorige jaren. Maar de bloemen liggen er opnieuw. We vergeten hem nooit”, zegt schepen Frederik De Buck.