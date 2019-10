Bioteelt wordt steeds belangrijker op Tuinbouwschool Melle Zondag grote herfstverkoop in Tuinbouwschool Melle Didier Verbaere

15 oktober 2019

17u57 0 Melle GO! Tuinbouwschool Melle houdt op zondag 20 oktober haar jaarlijkse herfstverkoop van planten, groenten en fruitbomen op het schooldomein aan de Brusselsesteenweg in Melle. Ook in Melle wint de biologische teelt steeds meer aan belang in de opleiding. “Onze toekomstige land- en tuinbouwers moeten zich ook aanpassen aan de klimaatsverandering”, zegt Koen Raevens, begeleider in de afdeling fruit- en boomteelt.

De Tuinbouwschool in Melle, één van de grootste tuinbouwscholen in de regio, volgt nauwgezet de nieuwste trends en ook de klimaatverandering. Dat blijkt bij een bezoek op de leervelden en serres op de school. “De tijd dat bio-groenten slechts een hype was, is voorbij. Biologische groeten en fruit eisen een steeds groter aanbod in de winkels en dus ook in de teelt op. We zullen ons moeten aanpassen of we worden uit de markt gespeeld”, zegt Koen Raevens. “We leren onze leerlingen werken met biologische pesticiden en preparaten en bacteriën en spelen in op de trends. Zo kiezen we nu reeds voor appel en perenvarianten zoals Fuji en Ecolette. Soorten die nog niet in de commerciële markt zijn doorgebroken maar die er zeker aankomen. Ook bodemanalyses en inspecties met een drone staan in het lessenpakket. Technologie is de toekomst van onze tuinbouw”, zegt Koen.

We zullen ons moeten aanpassen aan een warmer klimaat Leerkracht groenteteelt Jasper Minnekeer

Zijn collega Jasper Minnnekeer, leerkracht in de groenteteelt, bevestigt. “Wij spelen in op de klimaatveranderingen. Onze herfst wordt steeds warmen en sommige plagen zoals de coloradokever zien we plots tot driemaal per jaar toeslaan. Ook Aziatische wantsen teisteren onze akkers. Op het veld staan nu zoete aardappelen en yacon (een soort komkommer) omdat die beter gedijen in warme omstandigheden”, zegt Jasper.

Grote Herfstverkoop

Zondag worden op de school duizenden planten te koop aangeboden. In het aanbod vind je vers geoogste pompoenen en fruit, appelsap, chrysanten, vaste planten, bloembollen, kruiden, rozen, sierheesters in pot, (fruit)bomen, kleinfruiten andere schooleigen producten die ter plaatse werden geteeld door de leerlingen. Ook de afdeling dier staat open voor het publiek voor een unieke blik achter de schermen. In deze studierichting ontwikkelen de leerlingen competenties om als beginnend dierenverzorger aan de slag te gaan.

Het oudercomité van de school organiseert ook een begeleide wandeling op het terrein van de school met als thema ‘Eetbare en geneeskrachtige planten’. Bezoekers kunnen nagenieten bij een kop koffie of aperitiefje en streekbiertje in de cafetaria. De opbrengst van de herfstverkoop gaat integraal naar de werking van de school. De toegang is gratis en snel zijn is de boodschap want de verkoop is jaar na jaar een gigantisch succes. Het aanbod staat ook op www.tuinbouwschool-melle.be (Herfstverkoop 2019).