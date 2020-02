Binnenschip dreigt in de Schelde te verdwijnen Didier Verbaere

21 februari 2020

21u35 0 Melle De hulpdiensten proberen momenteel om een zinkend schip drijvende te houden in de Schelde in Melle.

Het schip, naar verluidt een Nederlands binnenschip, zou tegen een spoorwegbrug gevaren zijn. Al snel begon het water te maken. Er zouden twee opvarenden zijn, maar zij bleven ongedeerd.

Intussen is er een bergingsschip onderweg, maar het is lang niet zeker of dat op tijd zal arriveren. De boot is overigens geladen met kalksteen.