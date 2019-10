Bijna dubbel zoveel meisjes als jongens in nieuwe kindergemeenteraad van Melle Didier Verbaere

16 oktober 2019

16u37 18 Melle In de raadzaal van het gemeentehuis in Melle legden 8 jongens en 15 meisjes woensdagnamiddag de eed af voor de nieuwe kindergemeenteraad. De 23 ‘verkozenen’ vertegenwoordigen alle basisscholen van de gemeente.

Voor het tweede jaar op rij heeft Melle met een kindergemeenteraad. “We hebben al jaren een goed draaiende jeugdraad maar geven ook de jongere kinderen in Melle een stem met een eigen kindergemeenteraad. We willen hen betrekken bij thema’s waarvan zijzelf het meest af weten en ze tegelijk kennis laten maken met hoe een gemeente en democratie werken”, zegt schepen van jeugd Lieselot Bleyenberg (CD&V)

Na een korte interactieve quiz over de werking van het gemeentebestuur mogen de kersverse kindergemeenteraadsleden officieel de eed afleggen bij de burgemeester, om de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen. De kindergemeenteraad zal zich dit schooljaar buigen over tal van thema’s en ook op pad gaan. Ze zullen ook een kinderfuif in samenwerking met jeugdhuis Schorpioen organiseren. Tijdens de Buitenspeeldag op 22 april 2020 voeren ze een ludieke actie op de deelnemende speelpleintjes. De volgende zittingen vinden plaats op 4 december, 16 februari en 27 mei 2020, telkens van 15 uur tot 16.45 uur. De kindergemeenteraad is openbaar en iedereen is welkom in de raadzaal wanneer wordt vergaderd.