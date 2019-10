Benefiet voor Hachiko in Gildenhuis Didier Verbaere

18 oktober 2019

In het Gildenhuis in Melle vindt zaterdagavond een benefiet plaats voor de vzw Hachiko. Vanaf 18 uur kan je er terecht voor hapjes en drankjes, kinderanimatie, demonstraties en livemuziek van Frank Merrie en Wise Men She Said. De inkom bedraagt 8 euro en de opbrengst gaat integraal naar de opleiding van assistentiehonden.