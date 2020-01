Bedenkingen bij gebruik van wegwerpbekers op nieuwjaarsreceptie Didier Verbaere

20 januari 2020

20u15 0 Melle Groen Melle is niet tevreden dat soep en glühwein werden geschonken uit piepshuimen bekers op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. “Er werden overal herbruikbare bekers gebruikt, behalve in de bars van de verenigingen. Een gemiste kans”, zegt Groen-raadslid Kathleen Snyers.

In de zaal en de grote bars van Studio M werden, conform de nieuwe wetgeving, wel herbruikbare bekers gebruikt. Maar de soep en warme wijn werden door de verenigingen geschonken in piepschuimen bekers. “Een kinderziekte die niet had mogen gebeuren”, geeft schepen Frederik De Buck (CD&V) toe. “De verengingen waren op de hoogte, maar niet alles verliep zoals het moest. Op andere evenementen, zoals de zomerse kermis, zullen we erop toezien dat alles in herbruikbare bekers wordt geserveerd. En we bekijken om ze aan te kopen in een groepsaankoop”, belooft De Buck.