Bar en Bistro Raposa nog even verder met afhaalservice: “Maatregelen te streng om rendabel te zijn” Didier Verbaere

04 juni 2020

15u30 0 Melle Niet alle horecazaken staan te popelen om maandag de deuren opnieuw te openen. Bar en Bistro Raposa aan het station van Melle gaat nog even verder met haar afhaalservice. “Op onze oppervlakte met extra personeel en een minimum aan klanten is dit financieel niet haalbaar”, zegt Jan Raepsaet van Raposa in Melle.

“De regels zijn nog te streng. Als we alles correct willen bedienen, afruimen en ontsmetten, hebben we extra personeel nodig en dat is financieel niet haalbaar. Ook onze oppervlakte leent er zich niet toe om te heropenen. De Bistro is lang en smal en we zouden slechts 20 in plaats van 54 klanten kunnen ontvangen. Bovendien kunnen we de 1,5 meter afstand niet overal garanderen”, zegt Jan.

“Pas als de regels nog wat versoepelen, kan ik mijn twee vaste werknemers weer aan de slag zetten, aangevuld met jobstudenten en flexi-jobs. Maar voorlopig kan ik de afhaalmaaltijden dus bereiden en afleveren op mijn eentje en dat blijf ik nog even doen”, besluit Jan.