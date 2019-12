Averbode abdijbier wordt tot 2035 in Melle gebrouwen Didier Verbaere

16u52 3 Melle Het abdijbier Averbode wordt minstens tot in 2035 in Melle gebrouwen. Averbode-abt Marc Fierens en CEO Alain De Laet van brouwerij Huyghe vandaag een nieuw contract in ‘Het Moment’, het belevingscentrum van de Abdij.

In april 2014 lanceerde de Abdij de Averbode-korf met brood, kaas en bier. Later kwam daar nog peperkoek bij. Voor de productie van het abdijbier koos de Abdij destijds voor Brouwerij Huyghe omwille van het familiale karakter van de brouwerij. Het nieuwe contract betekent voor de Abdij en garantie dat de brouwerij ook op lange termijn kan investeren. Voor de brouwerij biedt het dan weer opportuniteiten om het merk Averbode in het buitenland nog verder te laten groeien. Een win-win situatie dus. Ook het duurzame profiel van de brouwerij kon de norbertijnengemeenschap bekoren.

Extra promotie naar het buitenland

“Hoewel Averbode bier in België enkel verkrijgbaar is bij Delhaize, in cafés en bij drankencentrales, heeft het bier toch heel wat fans. Jaar na jaar blijven de omzetcijfers immers stijgen. En ook het buitenland is Averbode nu reeds beschikbaar in 15 landen. Dankzij de ondertekening van dit nieuwe langetermijncontract kunnen we het merk nu nog intensiever promoten in het buitenland, zodat Averbode nog verder kan groeien”, zegt Alain De Laet van Huyghe.

De brouwerij staat ook jaarlijks een bedrag af voor het restaureren van erfgoed in onze Abdij Marc Fierens, abt Averbode

Ook voor Marc Fierens, Abt van de Abdij, was een verlenging van het contract logisch: “We hebben 5 jaar vlot samengewerkt om van Averbode-bier een mooi verhaal te maken. De brouwerij hielp ook bij de installatie van een plaatselijke huisbrouwerij, waardoor bezoekers ter plaatse kunnen genieten van lokaal gebrouwen bier. De brouwerij staat ook jaarlijks een bedrag af voor het restaureren van erfgoed in onze Abdij.” Bezoekers van Het Moment in de abdij in Averbode worden op zaterdag 7 december extra verwent. Wie een Averbode bestelt, krijgt er een 75 cl fles gratis bij.