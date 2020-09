App loodst je langs bunkers uit de Tweede Wereldoorlog Didier Verbaere

11 september 2020

11u11 0 Melle/Gontrode Naar aanleiding van Open Monumentendag wordt op zondag 13 september een nieuwe erfgoedwandeling langs de bunkergordel in Melle en Gontrode gelanceerd. Naast de gewone brochure kan je de wandeling ook ontdekken via een nieuwe ErfgoedApp met daarin een audiotour en een boeiende wandelzoektocht.

In 1932 startte het Belgisch leger met de aanleg van een bunkergordel ten zuiden van Gent. Van de oorspronkelijke 228 bunkers blijven er vandaag nog zo’n 180 over. Deze getuigen van de oorlogsdreiging in de jaren 30 van vorige eeuw. Tijdens de wandeling kom je een negental bunkers tegen en leer je ook het interessante oorlogsverleden van de gemeente beter kennen. In de app vind je meer informatie over de verschillende bunkers en een audiogids over het oorlogsverleden van de gemeente. Je kan de app downloaden op je smartphone via Googleplay (android) of in de Appstore (IOS).

Speurneuzen

“Voor de speurneuzen voorzien we een uitdagende wandelzoektocht, de antwoorden kan je aanvinken in de app. Na de wandeling krijgt de jeugd een leuk aandenken: een kleurboek met verschillende monumenten uit de regio die deelnemen aan Open Monumentendag, ontwikkeld in samenwerking met Erfgoed Viersprong.”

De wandeling van ongeveer 9 kilometer start en eindigt aan het GOC Gontrode. De brochure en het kleurboek kunnen tussen 10 en 18 uur opgehaald worden Wie de wandeling na 13 september maakt en een foto aan één van de bunkers doorstuurt naar museum.melle@skynet.be mag het kleurboek komen ophalen in het gemeentehuis. Deze wandeling is minder geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens.