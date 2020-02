Animal Trust pompt 50.000 euro eigen middelen in verbouwing van asiel: “De honden zullen elkaar niet meer kunnen zien” Didier Verbaere

12 februari 2020

16u18 528 Melle Animal Trust, het asiel voor verwaarloosde en in beslag genomen honden aan de Geerbosstraat in Melle, wordt volledig vernieuwd. Het dak gaat er letterlijk af en ook de kennels worden vernieuwd. De asielhonden krijgen tijdelijk onderdak in het pension van Animal Trust. Tegen de opendeurdagen van 26 april opent het vernieuwde asiel.

Eline Ghekiere (34) opende op 1 juli 2006 haar asiel Animal Trust in een oude boerderij met paardenstallingen vlak bij de E40 in Melle. Van kindsbeen af was ze vrijwilligster in een dierenasiel en deed ze ervaring op met getraumatiseerde en verwaarloosde honden. Op haar 20ste startte ze haar eigen asiel en in 2014 opende ze er ook een hondenpension met winkel, uitlaatdienst en speelweide. En er is nu ook een hondvriendelijk tuincafé dat elk weekend open is.

Dringende renovatie

Maar het asiel in een oude paardenstal, was dringend aan renovatie toe. Het dak was in slechte staat maar ook de indeling moest beter. Alles staat er voor Eline in functie van het welzijn van ‘haar’ honden. Op de site aan de Geerbosstraat is het geluid van blaffende honden vervangen door het lawaai van een bouwwerf. “De verbouwingen uitstellen was geen optie meer. De warmte vloog rechtstreeks door het dak en bij inspectie bleek eigenlijk de hele dakconstructie aan vernieuwing toe”, zegt Eline. En dus is een aannemer gestart met de afbraak van het asiel. Enkel de buitenmuren blijven overeind. Het nieuwe asiel zal er ongeveer uitzien als het hondenpension.

De honden zullen elkaar niet meer kunnen zien. Dat geeft minder stress. Het gaat hier tenslotte over in beslag genomen en verwaarloosde dieren die al heel wat meegemaakt hebben Eline Ghekiere van Animal Trust

“In het nieuwe asiel gaan we ook de kennels anders inrichten. De honden zullen elkaar niet meer kunnen zien. Dat geeft meer rust. Het gaat hier tenslotte over in beslag genomen en verwaarloosde dieren die al heel wat meegemaakt hebben”, zegt Eline. Ze houdt het bewust kleinschalig op maximum 16 honden. “Ik wil elke hond persoonlijk kennen en extra aandacht kunnen geven. Er komt ook een extra vipkamer voor honden die hier jarenlang verblijven en waarvoor we echt geen nieuwe thuis vinden. Het comfort van de honden is prioritair in het nieuwe asiel.”

Verloren honden naar Gent

De verbouwingen van het oude asiel tot een nieuw onderkomen is een dure zaak. “De werken zijn geschat op zo’n 50.000 euro. Al zal de nieuwe dakconstructie extra kosten meebrengen. Sinds de eerste dag 14 jaar geleden, zijn we eigenlijk aan het sparen voor deze verbouwing want alles gebeurt met eigen middelen en giften. De uitbating van het asiel kost ruim 5.000 tot 7.000 euro per maand. Minister Ben Weyts beloofde elk asiel nu een extra steun van 3.000 euro. Per jaar. Daar kunnen we dus amper één maand eten mee kopen. Ook van de lokale overheid moeten we geen steun verwachten. De gemeente Melle gaf zelfs de licentie voor de opvang van verloren gelopen dieren aan het asiel in Gent. Omdat die zogezegd goedkoper zijn. Ze moeten wel telkens met twee agenten een verloren gelopen dier naar Gent voeren. Dus ik snap de logica niet”, zucht Eline.

Met de subsidies van de overheid kunnen we onze honden één maand eten geven Eline Ghekiere van Animal Trust

Idealist

“Jarenlang heb ik zwarte sneeuw gezien. Maar sinds de opening van het pension, kunnen we de uitgaven van het asiel bekostigen en gaat het beter. Mocht ik enkel het hondenpension uitbaatten en geen asiel, dan zou ik ferm mijn boterham verdienen. Maar het is een levenskeuze. De dankbaarheid en de liefde die ik krijg als we een totaal verwaarloosde en getraumatiseerde hond verzorgen en een nieuwe warme thuis geven, is onbetaalbaar. Er is niks mooier. Noem me gerust een idealist”, lacht ze. Het nieuwe asiel moet klaar zijn tegen april. Op 26 april is iedereen welkom op de jaarlijkse opendeurdag. Giften voor de verbouwingen zijn nog steeds welkom, en vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar, op het rekeningnummer BE 17 7330 5656 9521 met als mededeling ‘gift’.