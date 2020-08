Activiteiten en evenementen afgelast in hele politiezone Rhode & Schelde Wouter Spillebeen

01 augustus 2020

13u28 0 Rhode & Schelde Nadat de Nadat de gemeente Merelbeke besloot om alle activiteiten te schrappen tot het einde van september, volgen nu ook de andere gemeentes van politiezone Rhode & Schelde. In Destelbergen, Melle en Oosterzele zullen evenementen en kermissen dus niet doorgaan.

De vier burgemeesters van de politiezone gingen in overleg en namen samen met de waarnemende provinciegouverneur en de gezondheidsinspecteur de preventieve beslissing. “In de voorbije dagen en weken is gebleken dat besmettingshaarden heel snel en onverwacht kunnen uitbreken”, klinkt het. “De besmettingsgraad is voor onze 68.000 inwoners momenteel nog laag en de burgemeesters willen dat samen met u zo houden.”

De bestaande vrijetijdsactiviteiten van de gemeentelijke diensten sport en jeugd en ook de reguliere wekelijkse markten kunnen voorlopig wel nog doorgaan mits naleving van de geldende voorwaarden, maar evenementen en kermissen worden afgelast. Voorlopig duren de bijkomende maatregelen tot eind september, maar dat kan nog veranderen. “Afhankelijk van de evolutie van de besmettingsgraad en in functie van de evolutie van de federale maatregelen kunnen deze maatregelen verlengd of ingekort worden”, aldus de gemeentebesturen.