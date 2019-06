Aanrijding tussen moto en voertuig: Eén lichtgewonde Jeffrey Dujardin

07 juni 2019

Op de Brusselsesteenweg in Melle is donderdagmiddag rond 15.30 uur een ongeval gebeurd. Een wagen en een motor die richting het centrum van Melle reden, kwamen in aanrijding met elkaar. De motard, een 34-jarige man uit Berlare was het stapvoets verkeer aan het inhalen toen het fout afliep. Een 34-jarige bestuurster van een Peugeot wou rechtsomkeer maken en had de man niet gezien. De motard kwam ten val, maar raakte niet gewond. De 34-jarige vrouw werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.