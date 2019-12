792.000 euro voor betere en betaalbare woningen Didier Verbaere

26 december 2019

15u00 0 Melle Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Wonen, maakt 792.000 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Melle, Merelbeke, Gavere, De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem te ondersteunen. En de gemeentes te stimuleren om samen te werken.

“De bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. Hiervoor rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele.

Frank De Vis, N-VA-schepen voor woonbeleid in Melle: “Onze aandacht in Melle zal vooral gaan naar het reguleren van het aantal woningen om zo onder andere de kans op armoede te verkleinen. Want, hoe groter het aanbod van woningen, hoe betaalbaarder ze zijn.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden”, zegt Matthias Diependaele.