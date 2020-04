54-jarige Liliane Bauwens al twee dagen spoorloos Wouter Spillebeen

21 april 2020

10u32 0 Melle De federale politie en het parket Oost-Vlaanderen vragen om uit te kijken naar de 54-jarige Liliane Bauwens, die zondag uit de instelling PC Karus in Melle verdween.

Zondagavond rond 18.30 uur verliet de vrouw de instelling in de Caritasstraat in Melle en sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Het parket Oost-Vlaanderen en de federale politie verspreidden een opsporingsbericht. “Aan Liliane wordt gevraagd om contact op te nemen met haar familie en haar naasten om hen gerust te stellen”, klinkt het.

De vrouw is 1,79 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft donkerblond en grijzend haar tot op de schouders. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe blouse met een ronde kraag, een lichtkleurige trui, een lichtgekleurde broek en sneakers. Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800 30 300 of via het online tipformulier.