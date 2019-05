45 zonnepanelen op dak gemeentehuis Melle Didier Verbaere

27 mei 2019

21u11 4 Melle Het gemeentebestuur van Melle gaat 45 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis installeren. Het gaat om het dak boven het administratieve gedeelte van het gebouw. De kostprijs is geraamd op 22.420 euro.

“De installatie van 45 panelen is voldoende om de volledige energiebehoefte en het verbruik op te wekken. Na tien jaar zal de investering terugverdiend zijn”, zegt schepen Frederik De Buck (CD&V).

De voltallige gemeenteraad keurde de investering goed maar had toch ook bedenkingen. “We zouden beter eerst investeren in betere ramen om zo energie te besparen en pas dan bekijken hoeveel panelen er nodig zijn”, zegt raadslid Lieven Volckaert (Open Vld). Een mening die ook raadslid Tim Dhondt (Sp.a) deelde. “Dit is dweilen met de kraan open. Het wordt tijd dat de volledige renovatie van het gebouw wordt bekeken”. De gemeente geeft opdracht aan IMEWO-EANDIS om de werken uit te voeren.