40.000 euro budget voor skatepark op Kouterslag in Melle Didier Verbaere

27 mei 2019

19u59 6 Melle De gemeente Melle voorziet een budget van 40.000 euro voor de aanleg van een skatepark voor beginners en gevorderden op het gemeentelijke sportdomein Kouterslag. Gemeenteraadslid Christoph Saerens (Open Vld) drong op de gemeenteraad aan op een snelle realisatie.

“We hebben een geoefend skater uit het Gentse uitgenodigd om de aanleg te bekijken op gepolierd beton. We willen dit op Kouterslag voorzien omdat er dan minder hinder is voor de omwonenden. Het skatepark zal bestaan uit een modulaire systeem en geen vaste constructies”, legt schepen Frank De Vis (N-VA) uit. Hij had ook contact met het Scheppersinstituut in Wetteren om dit op maat te laten maken. “Maar zij hebben geen tijd meer om dit nog dit schooljaar uit te voeren. Daarom zullen we de toestellen aankopen en de aanleg binnen het budget zelf uitvoeren”.