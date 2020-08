“Wees hard voor corona, niet voor cultuur!”, vraagt Groen. Didier Verbaere

14 augustus 2020

17u00 0 Melle Groen Melle roept het gemeentebestuur op om in overleg te gaan met organisatoren en niet zomaar alle activiteiten in Melle te annuleren tot eind september. Ook in Oosterzele klinkt dezelfde roep. “Wees hard voor corona, niet voor cultuur”, vragen de oppositiepartijen.

Eind juli werd in Melle een burgemeestersbesluit afgekondigd waardoor alle publiek toegankelijke activiteiten en evenementen tot eind september geannuleerd zijn. Ondertussen is er ook een politiebesluit dat alles is afgelast in de hele zone Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele.

“We vragen dat de burgemeester in overleg gaat met organisatoren om te bekijken welke kleinschalige activiteiten op een veilige manier kunnen plaatsvinden”, zegt Tijl De Witte, Gemeenteraadslid Groen Melle. “Het is natuurlijk goed dat het gemeentebestuur waakzaam is voor het corona-virus maar het is niet nodig om daarvoor zonder enig overleg meteen alle publieke activiteiten tot minstens eind september te schrappen. De afgelopen maanden werden - in samenwerking met de virologen - draaiboeken, protocollen en richtlijnen uitgewerkt om culturele activiteiten in de meest veilige omstandigheden te organiseren”, aldus De Witte. Hij wijst ondermeer naar de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

Ook vanuit de culturele sector klinkt dezelfde roep. “Met Comic Sense VZW staan wij al jaren achter een avondje uit om je gedachten eens te verzetten. Het is net dat waar mensen nu nood aan hebben. Er wordt ons vanuit de federale overheid een kader gecreëerd om kleinschalige en veilige evenementen te organiseren en daar zijn we klaar voor”, zegt Jaan Dekempeneer van Comic Sense.

De collega’s van Groen Oosterzele hebben eveneens geen begrip om alles zomaar af te gelasten. “De kunstroute in Balegem werd in extremis zonder overleg geannuleerd. Net zoals het autoluwe weekend ‘Oosterzele Ademt’ en het Middeleeuws kampement, half september. “We vernamen van de organisatoren van de Kunstroute dat er vergaande extra inspanningen waren gedaan om op elke locatie alles corona-veilig te kunnen laten verlopen’ zegt Groen-raadslid Maaike Afschrift. “De afwezigheid van cultuurbeleving heeft een niet te onderschatten impact op het psychisch en sociaal welzijn van mens en gemeenschap”, aldus het Groen-raadslid.