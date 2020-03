‘Mannen van Melle’ Bert en Lieven kandidaat nationaal partijbestuur van Open Vld Didier Verbaere

09 maart 2020

14u30 0 Melle Lokaal voorzitter Bert Debaecke (28) en fractieleider Lieven Volckaert (49) stellen zich als ‘De mannen van Melle’ kandidaat voor het nationaal partijbestuur van Open Vld.

Eind maart kiest Open Vld niet alleen een nieuwe nationale voorzitter, maar ook een nieuw partijbestuur. Via een elektronische stemming kunnen alle leden van de partij 20 leden voor het nationale bestuur verkiezen. Van de 118 kandidaten komen er 2 uit Melle. Bert en Lieven steunen ook volmondig kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert.

“Als voorzitter en fractievoorzitter van een lokale afdeling in een kleinere gemeente kunnen we de vinger aan de pols houden bij onze kiezers. We zijn in 2018 van 16% naar maar dan 20% gestegen met een quasi volledig nieuwe lijst. En dat is ook nationaal het streefdoel. Dat kan als we ook jong talent in het nationaal bestuur verkiezen”, zegt Lieven Volckaert. “Het is ook belangrijk dat er lokale politici en niet enkele boegbeelden en mensen uit de Wetstraat de toekomst van onze partij bepalen”, geeft Bert Debaecke mee. Open Vld-leden kunnen stemmen tussen 21 en 27 maart.