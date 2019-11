Zsa Zsa Zsu, een muziekband met wortels in Grimbergen en Meise viel afgelopen maand drie maal te spotten in eigen buurt Ze brengen eigen muziek en herwerkingen met een knipoog naar de roaring twenties Margo Koekoekx

14 november 2019

18u19 2 Meise Zsa Zsa Zsu is een vijfkoppige band die zichzelf omschrijft als retropop, gipsy-swing, lieflijk en gevoelig trad deze maand drie keer in eigen gemeente op en kondigt nieuw project aan voor 2020.

Zsa Zsa Zsu is een originele naam die ze oppikten in de serie Sex and the city en staat voor vlinders in de buik. De band ontstond een dikke acht jaar geleden en bestaat momenteel uit Annelies Emmerechts, Ansje De Groef, Marijke Hellemans, Katja Maes en Stef Vanstraelen. Oorspronkelijk bestond de band enkel uit vrouwen maar daar kwam twee jaar geleden verandering in bij het vervangen van de drumster naar drummer Stef, die tevens de man van Ansje is.

Theatershow

Vorig jaar releaseden ze enkele nummers, in februari stuurde ze hun tweede cd de wereld in en ze hebben al wilde plannen voor 2020. Gezien het 100 jaar geleden de roaring twenties de muziekwereld beheersten gaan zij dit nu ook doen. Hiervoor steken ze een theatershow in elkaar waar liedjes en verhalen elkaar zullen afwisselen. Daarmee willen ze in het najaar verschillende CC’s afschuimen.

Honey

De vijf geschoolde bandleden hebben wel wat gemeen. Ze allemaal aan het conservatorium gezeten, geven elk op hun beurt les in academie’s, hebben tal van muzikale projecten, wonen in Grimbergen en Meise of komen binnenkort deze richting uit en hebben een voorliefde voor muziek met een twist van de jaren twintig. Ze schrijven voornamelijk eigen nummers maar herwerken soms ook bestaande songs zoals hun favoriet Cherie van Eddy Wally dat Honey werd in een totaal ander jasje.

Optreden

De theatershow is een tussenprojectje in de toekomst willen ze graag nog veel optreden. “Wanneer het publiek spontaan begint te dansen tijdens een optreden of als we spelen op familiefeesten, dat is zo plezant!”, vertellen de glunderende dames. “De ultieme droom is om nog eens een CD op te kunnen nemen”, vertelt Annelies. “Inderdaad, en ik zou gewoon ook nog veel willen blijven spelen in de toekomst”, vult Ansje aan. “Ons volgende optreden is trouwens uitverkocht maar op 21 november spelen we nog in het Hof Van Boeres in Londerzeel.” Wie hen graag eens aan het werk wil zien kan nog tickets bestellen op hofvanboeres.be/muziekproeverij/zsa-zsa-zsu-21-11-2019/.