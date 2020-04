Zaakvoerder Delivento bolt sinds kort door Meise in bakfiets voor catering in huis Margo Koekoekx

27 april 2020

12u27 1 Meise Kiono De Maeseneer, zaakvoerder van cateringbedrijf Delivento, blijft niet bij de pakken zitten. “We spreken een andere doelgroep aan. We kochten een bakfiets om het milieuvriendelijk te houden en we bereiden ons volop voor op het moment dat we mogen leveren aan groepen van tien personen. Al zal dat niet voor meteen zijn.”

Delivento doelt normaal op bedrijven en evenementen maar dat is de laatste weken niet meer mogelijk. “Gezien wij niet meer kunnen cateren bij onze hoofddoelgroepen doen we dat nu voor particulieren”, zegt Kiono. Om die zo goed mogelijk te kunnen bedienen schafte hij een bakfiets aan. “Heel de tijd rond de kerktoren tuffen, dat is niet echt milieuvriendelijk. Dus kocht ik de bakfiets aan en liet hem bestickeren.” Op twee dagen was het hele zaakje in orde.

Bakfiets

Kiono mag alvast zijn benen insmeren. “De eerste tijd ga ik zo veel mogelijk zelf rondrijden, daarna is het vooral de bedoeling om ons personeel opnieuw aan het werk te zetten. Ook wij hebben nu vier mensen op technisch werkloos staan maar los daarvan werken wij met veel studenten. We hopen hen zo snel mogelijk weer werk te bieden.”

Groepspakketten on hold

Ze troffen voorbereidingen voor wat vanaf afgelopen vrijdag misschien zou mogen. “We hoopten dat groepen tot tien personen opnieuw contact mochten hebben vanaf het weekend. Maar daar is de tijd nog niet rijp voor. We willen ons wel al zo goed mogelijk voorbereiden. Vanaf het moment dat het wel veilig genoeg is willen wij klanten ontlasten van het koken en hen groepspakketten kunnen aanbieden.”

Ze sprongen tot nu al creatief en milieubewust om met de situatie. Ze werken zo veel mogelijk met lokale kwekers en bollen nu ook rond op milieuvriendelijke wijze. “We leveren ook in de aangrenzende gemeenten maar dat zal met de wagen blijven. Meise en deelgemeenten doen we met onze nieuwe driewieler.”