Yogasessie in het Neromhof DBS

22 augustus 2019

Wie nood heeft aan een beetje beweging, meditatie en zelfreflectie kan zondag 25 augustus in het gemeentelijk park Neromhof terecht voor een yogasessie in open lucht.

De sessie start om 10 uur stopt onder de bomen aan de ingang van de Neromstraat. Breng je eigen matje of dekentje mee. Geen reservatie nodig, een bijdrage van 10 euro is ter plaatse te betalen (cash of QR-code).

Extra info over de yogastudio vind je op http://movedanceheal.be.