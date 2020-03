Wolvertemse jaarmarkt gaat niet door, avondmarkt wel Margo Koekoekx

04 maart 2020

15u37 0 Meise Het idee was om de jaarmarkt en de avondmarkt in Wolvertem dit jaar op dezelfde dag te organiseren. De trekker van het jaarmarktcomité moest wegens familiale omstandigheden echter verstek laten gaan. De jaarmarkt zal dit jaar dus - waarschijnlijk eenmalig - niet doorgaan, de avondmarkt wel. Mensen mogen 21 juni 2020 dus zeker in hun agenda noteren.

“Er kruipt veel voorbereiding in het organiseren van de jaarmarkt dus waren we nu genoodzaakt het te annuleren. We behouden de avondmarkt wel zoals gepland op 21 juni. Of het volgend jaar lukt om volgens het nieuw idee te combineren zien we dan wel. De meesten van het comité waren daar wel voor te vinden”, klinkt het. Ze hopen ook dat de voornaamste trekker opnieuw op post is voor volgend jaar en anders zullen ze zoeken naar een oplossing. De jaarmarkt definitief afschaffen is zeker niet de bedoeling, bevestigde Roel Anciaux, schepen van Feestelijkheden.