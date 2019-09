Wolvertemse brocantemarkt is een succes Margo Koekoekx

22 september 2019

15u40 0 Meise De Wolvertemse brocantemarkt was een groot succes. Een zonnige zondag, volle terrasjes, straten vol kraampjes en enkel lachende gezichten.

Een brocantemarkt gaat om spulletjes verhandelen maar bovenal zie je het gemoedelijke contact tussen de mensen opbloeien. Ook Paul Engelen (60) en zijn vrouw staan reeds hun vijfde keer paraat met hun stand. “Het was heel plezant. Maar nu worden we toch wat oud (lacht). Er kruipt ook veel werk in. Alles klaarleggen en sorteren, ‘s avonds alles inladen, met twee auto’s naar hier komen om alles te vervoeren. Voor ons is het waarschijnlijk de laatste keer dat we hier staan. Al zijn we natuurlijk elke keer van de partij om zelf eens rond te gaan. Het is hier altijd plezant, je ziet veel mensen”, klinkt het bij Paul. De opvolging is trouwens verzekerd: dochterlief staat ondertussen haar derde maal op de brocantemarkt.