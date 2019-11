Wolvertem krijgt erkenning voor kruis en graven MKV

07 november 2019

18u12 0 Meise Gemeente Meise diende een aanvraag in bij de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant om het Calvariekruis en graven op het kerkhof van Wolvertem te beschermen. “De goedkeuring is binnen”, laat Marie-Jeanne Thaelemans (GROEN) weten.

Nu de erkenning rond is, gaat ze een inventaris opmaken van het kerkhof. Op basis daarvan zal een budget ingeschat worden en worden de subsidies voor restauratie aangevraagd. “De inventaris maken ze op in de winterperiode, daarna kan het snel gaan. het is te vroeg om een timing te kleven op de restauratiewerken maar het krijgen van de erkenning was de eerste stap.”

Het Calvariekruis is het eerste met het opschrift Corneille-Joseph dat als waardevol wordt erkent. Het is vervaardigd in de ijzergieterij/kuntsmederij de Wauters-Koekx die vanaf 1836 actief was in Kuregem-Molenbeek.