Wolvertem klaar voor 42ste avondmarkt DBS

19 juni 2019

09u18 0 Meise Met zijn 42 edities is de avondmarkt van Wolvertem stilaan een echte klassieker onder de dorpsevenementen in de Noordrand. Jaarlijks komen duizenden bezoekers op een vrijdagavond aan het begin van de zomer naar het dorp afgezakt om er te genieten van de tientallen kramen, animaties, kermis, optredens en volop eet- en drankgelegenheid.

Dat zal deze vrijdag wellicht niet anders zijn, want er wordt zonnig weer voorspeld. De avondmarkt start om 18 uur. Op het hoofdpodium op het Gemeenteplein treden dit jaar de groepen ‘Fifties Fever’ en ‘Rebounce’ op, en DJ Joost zorgt voor dansbare muziek tot in de vroege uurtjes. Om 22.15 uur is er ook het traditionele ballen uitdelen aan de kinderen.

De avondmarkt Wolvertem wordt sinds jaar en dag georganiseerd door UNIZO Wolvertem. Bruno Baudewyns, voorzitter van de lokale UNIZO-afdeling, kijk alvast uit naar vrijdag. “We kregen eerder dit jaar versterking van een aantal nieuwe vrijwilligers met een hart voor Wolvertem. Zij zullen, samen met ons, de toekomst van dit mooie evenement veiligstellen. Nieuw dit jaar zijn alvast de herbruikbare plastic bekers en wijnglazen aan onze UNIZO-stand op het Gemeenteplein. Op die manier willen we alvast de afvalberg een stukje helpen verkleinen.”