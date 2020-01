Winterflorydille in Plantentuin van Meise lokte opnieuw bijna 16.000 bezoekers Margo Koekoekx

06 januari 2020

12u07 0 Meise Plantentuin van Meise blikt tevreden terug op de Winterflorydille. Ze mochten dit jaar opnieuw bijna 16.000 bezoekers verwelkomen en dat verspreid over de zes avonden. Daarmee haalden ze hetzelfde succesvol resultaat als vorig jaar.

“We zijn heel blij met afgelopen editie”, zegt Manon van Hoye van Plantentuin Meise. “Volgend jaar doen we het weer! Dan werken we wegens succes opnieuw samen met Klarafestival en zullen we weer minstens zes avonden bezoekers ontvangen. Welke dagen dat zullen zijn moeten we nog bekijken in functie van de feestdagen”, klinkt het opgetogen.

Even in een notendop: Voor de vijfde keer toverde de Plantentuin van Meise een parcours van drie kilometer om in een waar licht- en klankspektakel. Voor het eerst zorgde Klarafestival voor de muzikale rode draad. Bezoekers genoten van een audiovisueel spektakel met verrassende animaties en live muziek. Onderweg kon je even opwarmen met jenever en warme chocomelk om de route te beëindigen in een Winterdorp met foodtrucks op het Pachthof.