Wind ‘redt’ woningen van plotse haagbrand Wouter Hertogs

05 juli 2020

13u39 2 Meise Zondagvoormiddag heeft een haag aan een woning in de Hazepootstraat vuur gevat. De felle wind wakkerde het vuur snel aan, maar gelukkig blies de wind het vuur weg van de huizen.

Omstreeks 10 uur ontstond er een haagbrand in de Hazepootstraat. De felle wind wakkerde het vuur snel aan. Een geluk bij een ongeluk was dat de wind de brand in de goede richting, weg van de huizen, blies. Omwonenden kwamen de bewoners in allerijl helpen blussen in afwachting van de komst van de brandweer. “Door de omstandigheden vormden een tuinslang en enkele emmers water slechts een spreekwoordelijke druppel op een hete plaat”, aldus een buurtbewoner. De brandweer kwam snel en massaal ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Het tuinhuis kon net gevrijwaard worden van de vlammen.