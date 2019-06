Willy Sommers laat in Meise de zon in de harten schijnen WHW

30 juni 2019

16u40 1 Meise Feestweekend in Meise! Een heel weekend lang maakten jong en oud onder een stralende zon plezier. Good Old Willy Sommers liet de leeuw uit zijn kooi en Meise ging plat.

Meise Boven bracht afgelopen weekend weer leven in de brouwerij. Vrijdag was het nog aan de jongsten, met een kinderdisco en een ballonnenclown. Zaterdagavond was het over de koppen lopen dankzij namen als de LSP Band en Coco Junior. Absoluut hoogtepunt was Willy Sommers, die met klassiekers als ‘Als een leeuw in een kooi’, ‘Het water is veel te diep’ en natuurlijk ‘Laat de zon in je hart’ heel Meise uit zijn dak deed gaan. Die zon was trouwens een vaste gast. Vooral zaterdag waren de mensen al goed opgewarmd alvorens Sommers het afmaakte. Vandaag krijgen lokale talenten de kans om hun kunnen te laten zien.