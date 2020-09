Werktafels rond nieuw circulatieplan klaar Margo Koekoekx

25 september 2020

16u04 0 Meise In meise zijn de overlegrondes omtrent het nieuwe circulatie plan afgerond. Dat komt er in het kader van de herinrichting van de twee dorpskernen. Wie wil kan binnenkort nog ideeën en bedenkingen opwerpen via de gemeentelijke website.

Al vijf bijeenkomsten vonden plaats in Meise. Gisteren nog het laatste. Nu kunnen inwoners, de middenstand, scholen en andere betrokkenen hun ideeën nog geven online. Binnenkort staat de presentatie op de gemeentelijke website en kunnen diegenen die dat willen nog gedurende twee weken repliek geven.

Schepen mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders): “In ons meerjarenplan staat dat de twee dorpskernen een facelift zullen krijgen. Daar hoort de aanpak rond mobiliteit ook bij. We doen zo goed als mogelijk beroep op de burgers om rekening te kunnen houden met hun ideeën.” Wat het circulatieplan betreft zou de goedkeuring volgen in december 2020 of januari 2021. Daarin moeten auto’s een traject volgen, meer via eenrichtingsstraten, zijn er betere fietspaden en zal het bijgevolg fijner vertoeven zijn in het centrum. “We kijken een beetje richting Asse en willen vooral de markt en horeca een plek geven samen met makkelijke en toch veilige bereikbaarheid.” Momenteel is het idee om zowel de Krogstraat als de Brusselsesteenweg in het centrum om te vormen naar een eenrichtingsstraat en komt er aan beide kanten van de Brusselsesteenweg tussen de Nieuwelaan en de Sint-Martinuskerk een fietspad.

De bezorgdheid om het verdwijnen van 20 parkeerplekken bestaat. Wel kunnen we al zeggen dat er 25 plekken openbaar zullen zijn in de ondergrondse parking. Die komt onder de assistentiewoningen die in de Onzelievenheerweg komen.