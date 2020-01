Werken aan de Kapellelaan MKV

29 januari 2020

12u08 0 Meise Komende donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari zal de Kapellelaan afgesloten zijn voor doorgaand verkeer door werken aan de riolering. De Kapellelaan zal die dagen afgesloten zijn van het kruispunt met de Vilvoordsesteenweg richting centrum tot aan de Strombeek-Beverselaan.

De omleidingswegen zullen lopen langs de Strombeek-Beverselaan enerzijds en de Koninklijke Kasteeldreef anderzijds.

Ook op 3 februari 2020 zijn er werken aan de kapellelaan op de brug over de A12 door het Agentschap Wegen en Verkeer.Je kan hierdoor niet richting Kapelle-op-den-Bos rijden, het verkeer richting Meise centrum is wel mogelijk via één rijvak.