Wandelinspiratie: mooie wandelingen in eigen buurt Margo Koekoekx

05 september 2020

09u03 0 Meise Het weekend staat voor de deur. Hoog tijd om nog eens een suggestie op te gooien voor wie nog wat inspiratie kan gebruiken. Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw wil de schoonheid van natuur in eigen omgeving nog eens in de kijker zetten. Ze stippelen vier mooie wandelingen uit in de buurt en koppelden er telkens een zoektocht aan vast.

De wandelingen zijn duidelijk te volgens dankzij de intussen overal gekende knooppunt-borden. Je hebt keuze uit de wandelingen (H)op naar Oppem (6 km in Meise), Adembenemend Asbeek (8,6 km in Asse), Rondje Renbaan (9,2 km in Zaventem) en Dwars door Dorent (6,7 km in Zemst)

Ter motivatie maken ze er een wedstrijd van voor wie wil. Voorwaarde is wel dat je de vier wandelingen stapt en alle antwoorden instuurt voor 1 oktober. In het totaal zijn er vijftien prijzen te winnen.

Surf naar de website www.brabantsekouters.be voor meer informatie.