Vroeger de boerderij van zijn grootouders, nu staat Steve er zelf samen met Thomas in zijn eigen restaurant Bistro Boumme Patate MKV

06 december 2019

18u38 0 Meise Thomas De Boeck (43) en Steve Wysgeer (36) staan voor hun tweede drukke weekend. Met Boumme Patate heeft Meise er weer een gezellige bistro bij. Je kan er terecht voor een goede bistrokeuken. Een verzorgd bord waar je zeker mee gegeten hebt en een goede service, daar willen ze voor staan.

Afgelopen maandag was het de officiële openingsavond van Boumme Patate en het zat al meteen ‘Boumme’ vol. “Maandag openden we voor het eerst de deuren voor het grote publiek. We waren blij verrast dat we op onze eerste avond bijna volledig vol zaten”, vertelt Thomas. “Vrienden, familie en buren waren in het weekend al uitgenodigd en de volledige kaart werd voorgeschoteld. Dat is eens wat anders dan een standaard receptie en was voor ons ideaal om de puntjes op de i te zetten”, klinkt het.

Niet gestolen

Ze kozen voor hun kersverse zaak de naam Boumme Patate en dat is allesbehalve gestolen. “De eerste verwijzing is natuurlijk naar de straatnaam, de Patatestraat. Verder willen we er ‘patat’ op zitten en liefst nog ‘boumme’ vol ook”, vertellen ze enthousiast.

Kok Steve wil vooral dat de mensen hun weg naar de Boumme Patate vinden voor sfeer, gezelligheid en lekker eten. “Je kan bij ons terecht voor de betere bistrokeuken. We willen een goed product en een goede service met bijhorende glimlach brengen”, sluit Thomas aan. Die laatste heeft een voorliefde voor gin tonic waardoor ook deze fijn uitgewerkt terug te vinden zijn op hun kaart. Ginliefhebbers hebben er alvast een place to be bij.

Patat centraal

Wie langsgaat krijgt bij deze wat suggesties mee. Zo hebben ze een signatuurgerecht waar de patat uiteraard centraal staat en zelf zouden ze de scampi Boumme Patat en de paardenfilet bestellen. De keuken is doorlopend open maar buiten de piekmomenten kan iedereen er gaan genieten van een goede kop koffie of een pannenkoek. “Iedereen is welkom, enkel ‘s avonds ligt de focus wel op restaurant.”

Gemeenschappelijke band

De twee vennoten kennen elkaar nog niet lang maar het is voor beiden een beetje thuiskomen. Het pand stond lang gekend als ‘t Duvelke en daar bracht Thomas De Boeck verschillende jaren als jobstudent door. “Toen heeft het horecavirus me besmet”, vertelt hij. Thomas studeerde Toegepaste Economie en Wetenschappen, stond al voor de klas én verkocht auto’s. Nu is de tijd gekomen toch toe te geven aan het horecavirus dat hem jaren geleden te pakken kreeg.

Alvorens eigenaars Sandy en Kristof met ‘t Duvelke begonnen, was het een boerderij. Meer bepaald de boerderij van Steves grootouders. Wanneer hij er de fotoalbums bijhaalt zie je de metamorfose die de boerderij jaren geleden doormaakte. Steve staat aan het roer in de keuken en heeft heel wat ervaring in bakkerij en de horeca.

Reünie ‘t Duvelke

De eigenaars van het gebouw, Sandy en Kristof, organiseerden een reünie in augustus toen het pand leegstond en bracht daarna de twee vennoten met elkaar in contact. Thomas wou er een zaak in starten maar enkel als hij een vennoot vond om in de keuken te staan en Steve bleek net het tegenovergestelde te zoeken. “We leerden elkaar kennen en de klik was er. Twee maanden geleden kwamen we na wat gin-tonics op de naam ‘Boumme Patate’ en in een maand tijd richtten we de zaak in naar onze zin”, vertelt Thomas.

Voor wie graag zelf de smaakpapillen eens gaat verwennen, is het aan te raden een reservatie te maken. De keuken is doorlopend open, al sluiten ze de deuren vast op dinsdag en woensdag. Voor meer informatie kan je terecht op de website bistroboummepatate.be.