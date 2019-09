Voetbalclub Sporting Oppem al voor 15de (!) keer slachtoffer van vandalisme: “Het gaat hen niet om stelen, maar puur om ravage aan te richten” SHVM

30 september 2019

17u31 1 Meise Afgelopen zaterdag hebben enkele vandalen op klaarlichte dag opnieuw toegeslagen in de voetbalkantine van cafévoetbalploeg Sporting Oppem in Meise. Dit keer gooiden ze een steen door het schuifraam van het lokaal. “Het gaat hen duidelijk niet over inbreken of binnendringen, maar over zaken stuk maken”, zegt voorzitter Dirk Geerts.

Dit weekend werd de club voor de zoveelste keer geconfronteerd met vandalisme. De daders trokken enkele palen van de nieuwe omheining uit de grond en gebruikten die als koevoet om het beschermingsrooster voor het schuifraam om te plooien. Dat rooster was er overigens geplaatst na eerdere vandalenstreken. Vervolgens beschadigden ze het schuifraam met een zware steen.

“Ik vind dit onbegrijpelijk”, zegt de voorzitter van de voetbalclub Dirk Geerts. “Om 15 uur is een medewerker van de club nog ter plaatse geweest. Ikzelf ben dan om 20 uur gaan kijken en toen was het kwaad al geschied.”

Hoeveel de kostprijs van de aangerichte schade bedraagt, is nog niet bekend. “Maar het zal niet goedkoop zijn”, meent Geerts.

Elk jaar wordt er bij ons twee keer ingebroken, meestal in de schoolvakanties, en wordt alles stukgeslagen. Vorige keer smeten de daders twee bakken bier stuk tegen de ramen. Het glas lag overal. In augustus 2015 werden vijf ramen van de kleedkamers en de kantine kapotgeschoten met een loodjesgeweer. Toen beslisten we om houten planken te voorzien, maar ook die werden stuk gemaakt Dirk Geerts

15 keer

Volgens de voorzitter is het niet de eerste keer dat de club te maken krijgt met vandalisme. “Elk jaar wordt er bij ons twee keer ingebroken, meestal in de schoolvakanties, en wordt alles stukgeslagen. Vorige keer smeten de daders twee bakken bier stuk tegen de ramen. Het glas lag overal. In augustus 2015 werden vijf ramen van de kleedkamers en de kantine kapotgeschoten met een loodjesgeweer. Toen beslisten we om houten planken te voorzien, maar ook die werden stuk gemaakt.”

Maatregelen

Geerts zegt dat het duidelijk is dat er niet wordt ingebroken met het oog op het stelen van zaken die waarde hebben, maar wel op het stukmaken van bezit en om zich uit te leven. “Wat moeten we nog doen? Vorige keer hebben we houten planken aan de ramen vastgevezen, maar ook die kregen ze los. Nu hadden we een ijzeren beschermingsrooster geplaatst, en ook dat hebben ze kapot gekregen. We kunnen natuurlijk een grote, hoge omheining plaatsen, maar dat zal ons weer een pak geld kosten. En een bordje waar ‘privéterrein’ op vermeld staat, zal hen nog meer aantrekken.”

Afgelegen domein is oorzaak

Geerts denkt dat de club telkens slachtoffer wordt omdat het domein afgelegen ligt. “Ons voetbalveld ligt zo’n dertig meter van de straat. Mensen met slechte bedoelingen denken dan sneller: ‘Hier kunnen ze ons niet zien.’”

Tot nu toe werd er nog niemand aangehouden. “We zijn er niet zeker van, maar we vermoeden dat het steeds om dezelfde mensen gaat”, klinkt het bij de politie. Die liet ook weten vaker te zullen patrouilleren in de buurt van de kantine.