Vice Versa serveert opnieuw techno en house in jeugdhuis Den Droes DBS

22 mei 2019

17u15 6 Meise Vice Versa organiseert op 24 mei haar derde techno-feestje in jeugdhuis Den Droes. “Met onze evenementen zetten wij lokale DJ’s in de kijker. Onze line-up wordt steeds aangevuld met gerenommeerde namen die reeds hun strepen hebben verdiend in de techno-scene”, klinkt het bij de organisatie.

Met deze ‘Locals Edition’ willen ze vooral inspelen op het geringe aanbod in de regio. “Er is weinig aanbod op de markt, jongeren wijken alsmaar vaker uit naar de grote steden. Het is ons doel om jongeren in hun eigen buurt te vermaken met hun favoriete en lokale artiesten.”

Deze keer strikte de organisatie Steve Slight, Minos en K-Rim aangevuld met hun resident DJ’s Cassi, PEEJAY en Renati. Verder wordt de zomereditie volop voorbereid. De organisatoren hebben plannen om een internationale naam aan te trekken. “We hebben al enkele grote namen in het vizier maar we lossen voorlopig nog niets. Denk aan namen die je ook op line-ups van grotere house en techno-festivals ziet”, klinkt het mysterieus.

Meer info op www.viceversa-events.be en Facebook-pagina ‘Vice Versa Events’.