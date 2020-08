Verwarde man zwaait met machete voor Den Beiaard: “Als hij ontnuchterd is, verhoren we hem” Wouter Hertogs

24 augustus 2020

11u00 2 Meise Een man heeft zondag voor ophef gezorgd aan restaurant Den Beiaard. Hij haalde een machete boven en trachtte de zaak binnen te komen. De politie kon tijdig tussenkomen om dat te verhinderen. “De man was zwaar onder invloed. Hij werd gearresteerd en kan pas verhoord worden als hij ontnuchterd is”, liet het parket Halle-Vilvoorde weten.

Zondagavond verscheen de verwarde man aan het restaurant. Hij sprak tegen zichzelf en zette zich neer naast de straat. Plots haalde hij een machete boven en begon ermee te zwaaien. Hierop trachtte hij Den Beiaard te betreden, maar de gealarmeerde politie was snel ter plaatse en kon dit verhinderen. De man, die zwaar onder invloed was van alcohol of drugs, werd gearresteerd en mocht een nachtje in de cel doorbrengen. “Hij zal verhoord worden nadat hij ontnuchterd is”, aldus het parket Halle-Vilvoorde. “Er is nog niet geweten wat de motieven van de man zijn en of hij mogelijk met psychische problemen kampt.”