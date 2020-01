Exclusief voor abonnees Verlamde Nathan Bundy (26) 3,5 jaar na motorongeval overleden: “Zijn lichaam was helemaal op” Meisenaar kwam in juli 2016 zwaar ten val met motor en zat sindsdien in een rolstoel Robby Dierickx en Margo Koekoekx

19 januari 2020

17u04 2 Meise Nathan Bundy, de 26-jarige Meisenaar die op 9 juli 2016 verlamd geraakte na een motorongeval op amper enkele honderden meters van zijn woning, is vrijdag overleden. Een bloedvergiftiging werd hem fataal. Volgens mama Carine Coenen had hij de voorbije weken meermaals laten weten dat zijn lichaam op was. Bovendien was zijn vader recent gestorven. Nadat Nathan vrijdag afscheid genomen had van zijn vrienden en familie sliep hij in.

Een echte motorfreak, zo zal Nathan Bundy eeuwig herinnerd worden door familie en vrienden. Het was echter ook door zijn hobby dat zijn leven op 9 juli drastisch overhoop gegooid werd. Na een avondje in het jeugdhuis kwam de jongeman thuis om op het terras nog wat te prutsen aan de tweedehandsmotor die hij eerder op de dag gekocht had. “Vermoedelijk maakte hij nadien nog een testritje om de hoek”, keert mama Carine Coenen 3,5 jaar terug in de tijd. “Een dramatisch testritje. Want op de Temsesteenweg, op amper enkele honderden meters van onze woning, sloeg het noodlot toe. Nathan verloor de controle over zijn stuur – waarom weten we vandaag nog steeds niet – en knalde tegen een boom. Hij belandde in de gracht, maar kon geen woord meer zeggen. Om hulp roepen lukte dus ook niet.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis