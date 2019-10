Verenigingen zetten ruimactie op poten MKV

17 oktober 2019

10u01 0 Meise Op zondag 20 oktober slaan de verenigingen Stripbib De 9de Kunst, Meise Boven, KWB Meise en Chiro Meise de handen in elkaar. Ze roepen zoveel mogelijk mensen én verenigingen op om zondagnamiddag zwerfafval te ruimen. Daarna trakteren ze de vrijwilligers op chocomelk.

“Helaas is dit nodig. Maar liever dan te klagen op sociale media steken wij samen de handen uit de mouwen. Iedere inwoner die begaan is met de netheid van de gemeente is uitgenodigd om zijn steentje bij te dragen”, aldus Axel Depuydt.

Afvalzakken en grijptangen worden voorzien, handschoenen en hesjes dien je zelf mee te brengen. Het startschot wordt gegeven om 14u30 op de parking van de bibliotheek, het einde is voorzien om 16u30 met een warme choco. Registreren is niet nodig.