Verdwaalde vuurpijl belandde al in haag MKV

31 december 2019

Hoewel het nieuwe jaar nog niet is ingezet klinken her en der al verschillende knallen. In Meise belandde een verdwaalde vuurpijl zelfs al in de haag. Gelukkig kon de bewoner het brandje zelf blussen met de tuinslang. De brandweer moest dus niet uitrukken.

“Alle campagnes die gevoerd werden konden blijkbaar nog niet baten. We hopen dat het hierbij blijft tijdens deze feestnacht”, klinkt het bij Brandweerzone Vlaams-Brabant West.