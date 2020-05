Veiligere zebrapaden aan scholen gespot Margo Koekoekx

07 mei 2020

17u57 0 Meise Deze week liet de gemeente op twee plekken ledverlichting in het wegdek plaatsen. De ledverlichting aan de zebrapaden moet de bestuurder alerter maken voor mogelijke voetgangers of fietsers. Zowel aan Basisschool De Leertuin als aan de Sint Martenschool werden al ledlichtjes geplaatst.

Het gemeentebestuur kreeg afgelopen winter meerdere vragen om de oversteekplaatsen veiliger te maken in de donkere periodes. Schepen voor mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) en schepen voor openbare werken Roel Anciaux (Samen Anders) vatten de koe bij de horens en lieten ledlichtjes verwerken in het wegdek aan de zebrapaden.

Zowel op de Nieuwelaan ter hoogte van de oversteekplaats aan de carpool aan de Sint Martenschool als ter hoogte van de Van Dievoetlaan op de schoolroute naar De Leertuin lieten ze de ingreep uitvoeren.

Bocht in Rossem

“In de komende weken zullen wij eveneens de middenlijn in de bocht aan de kerk van Rossem nog beter accentueren met ledlichten”, zegt schepen Thaelemans. Die vraag kwam na een hoorziting in Rossem. 20 ledlichten kosten zo’n 1.300 euro en zijn een aanvulling op het plan dat de gemeente eerder al opmaakte omtrent de verbetering van verkeersveiligheid in schoolomgevingen.