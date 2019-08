Twintiger overleeft klap tegen vangrail A12 niet JCV

18 augustus 2019

12u10 0 Meise Op de A12 in Meise heeft zich vanochtend in de richting van Brussel kort na 10 uur een dodelijk ongeval voorgedaan. Een autobestuurder verloor er om een nog onbekende reden de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in de vangrail.

De man, die alleen zat in het voertuig, stierf ter plaatse. Het gaat om een twintiger uit Antwerpen. “Het voertuig is beginnen slippen en is door de vangrail gegaan”, zo zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De bestuurder is daarbij overleden. Er was geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. We hebben verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de zaak te onderzoeken.”



Door het ongeval was een deel van de A12 afgesloten. Ook het parkeerterrein in Meise ging even dicht.