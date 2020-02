Tweede vrouwelijke straatnaam op komst in Meise MKV

12 februari 2020

16u41 0 Meise Ook in Meise gaat aandacht uit naar bekende vrouwennamen in het straatbeeld. En dan hebben we het natuurlijk over straatnamen. Tot nog toe heeft Meise slechts één straat die vernoemd is naar een vrouw: de Koningin Astridlaan. Maar daar gaat dus verandering in komen.

De Jeanne Struelensstraat werd gestemd als naam voor de zijstraat van de Kapellelaan. Daar kozen ze voor omdat Jeanne een bekende en alom geliefde figuur was in Meise. Ze was onderwijzeres en gedurende haar hele leven bezielster van lokaal jeugd- en amateurtoneel én van professioneel theater. Ze speelde ook zelf tot haar allerlaatste jaren als actrice in de KVS.

Burgemeester Gerda Van den Brande benadrukt dat vooral de Heemkundige kring zich zal ontfermen over het aanbevelen van de toekomstige straatnamen. “Natuurlijk zie ik graag meer vrouwelijke namen verschijnen, maar ik beslis dat niet. De Heemkundige Kring zoekt naar verbanden tussen de bekende persoon en de ligging van de nieuwe straat. Zo zal een straat in Oppem niet genoemd worden naar iemand uit Wolvertem. Enkele namen uit het lijstje die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld zangeres Ann Christy en wielrenster Nicole Van den Broeck. Maar dat zijn lang niet de enigen en veel meer kan ik er nog niet over kwijt.”