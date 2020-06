Traffix Meise op zoek naar rijlesgevers: “Het is een leuke job en we hebben nood aan nieuwe mensen!” Margo Koekoekx

25 juni 2020

16u21 0 Meise Het is nieuws dat geldt in heel Vlaanderen: er zijn rijlesgevers te kort. “We hebben een tekort aan lesgevers in alle filialen. In Meise kunnen we wel acht nieuwe lesgevers gebruiken”, klinkt het bij directeur Fons Uyttenhove.

Lydia Peeters (Open Vld) deed al een oproep ter promotie van de online te volgen opleiding, daar zijn ze bij rijschool Traffix alleen maar blij mee.

De opleidingen tot rijinstructeur duren bijna vijf maanden. Dat op zich is vrij lang en zorgt er ook voor dat slechts de helft van de personen die met de opleiding starten, de opleiding ook afbreken of aan het einde niet slagen. “Sommigen krijgen in die periode andere opleidingskansen of solliciteren intussen voor andere jobs en breken daarvoor helaas de opleiding af. Jammer, want het is een mooie job”, vertelt Uyttenhove.

“Werknemers kunnen hun eigen mogelijkheden wat het uurrooster betreft aangeven. Ze werken vrij onafhankelijk, hebben geen chef die tijdens het werk op hun vingers kijkt... Het heeft veel voordelen. Verder is lang niet iedereen full time in dienst. Wij zijn al blij als mensen een aantal uren kunnen en willen lesgeven.” Sociale vaardigheden zijn wel een must. “Het interessante aan de job is dat je met alle lagen van de bevolking in aanraking. Het zijn lang niet allemaal jong volwassenen van 17 en 18 jaar die hun weg naar de rijschool vinden. Denk ook aan mensen die vroegtijdig hun partner verliezen en zo op latere leeftijd hun rijbewijs nog willen halen.”

De nood is hoog want zowel de examenplekken als de rijlessen zelf zitten al tot begin oktober vol. En dat is lang niet enkel voor rijbewijs B maar ook voor het rijden met de motto of de vrachtwagen.