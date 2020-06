Terrasgangers welkom, auto’s tijdelijk wat minder Margo Koekoekx

17 juni 2020

14u54 0 Meise Den Beiaard en het Barok Café mogen hun terras wat uitbreiden om de anderhalve meterregel te garanderen. Daarom wordt de zone voor de cafés tijdelijk autoluw.

De maatregel zorgt er niet enkel voor dat de horecazaken in het centrum hun terrassen kunnen uitbreiden maar ook de veiligheid van hun klanten kunnen garanderen. Meise wil haar inwoners alvast weer wat meer uit hun kot zien: “Maak een uitstapje in eigen dorp: kom snuisteren in de winkeltjes en doe daarna gezellig een terrasje!”

De parkeerplaatsen op het plein blijven ten allen tijde bereikbaar via de Boechtstraat. De autoluwe zone blijft van toepassing zolang de maatregelen gelden.